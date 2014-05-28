Долгополов проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Киевлянин, входящий в 20-ку сильнейших игроков мирового рейтинга, удачно начал матч, но затем соперник, находящийся на 39-м месте в рейтинге сумел переломить ход игры - 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.

Еще до начала турнира специалисты отмечали, что Долгополов весьма неуверенно выступает на кортах с грунтовым покрытием, где идет медленная игра, предпочитая соростной теннис на харде или кортах с синтетическим покрытием (в зале). В то же время, представители южноевропейской школы тенниса (Испания, Франция, Португалия) известны своими успехами как раз на кортах с медленным покрытием. Именно с таким соперником сегодня пришлось столкнуться украинцу. И если первые две партии он сумел выиграть на классе, то затем Граннольерс сумел навязать сопернику свою игру, с долгими розыгрышами мяча на задней линии, против чего Долгополов оказался бессилен.

Таким образом, в турнирной сетке Открытого чемпионата Франции осталась одна украинка Элина Свитолина. Свой матч второго круга соревнований она проведет в четверг, 29 мая.

Изначально в соревнованиях принимали участие 6 представителей Украины. Помимо Долгополова ранее из борьбы выбыли Сергей Стаховский, Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Надежда Киченок.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису - второй турнир года из серии "Большого шлема" - проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.