Долгополов проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису
Сильнейший украинский теннисист Александр Долгополов проиграл уже во втором круге Открытого чемпионата Франции испанцу Марселю Граннольерсу.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Киевлянин, входящий в 20-ку сильнейших игроков мирового рейтинга, удачно начал матч, но затем соперник, находящийся на 39-м месте в рейтинге сумел переломить ход игры - 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.
Еще до начала турнира специалисты отмечали, что Долгополов весьма неуверенно выступает на кортах с грунтовым покрытием, где идет медленная игра, предпочитая соростной теннис на харде или кортах с синтетическим покрытием (в зале). В то же время, представители южноевропейской школы тенниса (Испания, Франция, Португалия) известны своими успехами как раз на кортах с медленным покрытием. Именно с таким соперником сегодня пришлось столкнуться украинцу. И если первые две партии он сумел выиграть на классе, то затем Граннольерс сумел навязать сопернику свою игру, с долгими розыгрышами мяча на задней линии, против чего Долгополов оказался бессилен.
Таким образом, в турнирной сетке Открытого чемпионата Франции осталась одна украинка Элина Свитолина. Свой матч второго круга соревнований она проведет в четверг, 29 мая.
Изначально в соревнованиях принимали участие 6 представителей Украины. Помимо Долгополова ранее из борьбы выбыли Сергей Стаховский, Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Надежда Киченок.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису - второй турнир года из серии "Большого шлема" - проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.