Каха Каладзе подался в банкиры

Грузинский защитник «Милана» Каха Каладзе учредил собственный банк, сообщила пресс-служба Национального банка Грузии. Каладзе, который владеет 80% акций нового коммерческого банка «Прогресбанк» в Грузии, уже получил лицензию на оперирование.

Партнером Каладзе по бизнесу будет британская финансовая группа, но называть ее футболист пока не хочет и ждет официальной презентации нового банка, которая ориентировочно пройдет летом 2008 года, отмечает Совспорт.

Каха Каладзе уже владеет гостиницей «Колхети» в городе Кобулети, которую приобрел с аукциона за пять миллионов долларов; тотализатором «Максимум» в Тбилиси. Кроме того, он в ближайшее время планирует выпустить в Грузии известный в Европе мужской журнал «Макс» на грузинском языке. До грузинской версии журнала в свет выйдет «Макс» на украинском языке, которым также владеет Каладзе.