Молодежная сборная Украины по футболу проведет три матча отборочного турнира Евро-2015

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Для подготовки к этим матчам тренер команды Сергей Ковалец вызвал 25 футболистов.

Состав молодежной сборной выглядит следующим образом: вратари - Артур Денчук («Суммы», Сумы), Максим Коваль («Динамо» Киев), Александр Ткаченко («Ворскла» Полтава); защитники - Сергей Мякушко, Антон Братков (оба - «Динамо» Киев), Александр Насонов («Металлург» Донецк), Иван Ордец («Ильичевец» Мариуполь), Владимир Костевич («Карпаты» Львов), Евгений Неплях (ФК «Севастополь»), Виталий Приндета («Волынь» Луцк), Максим Малышев («Заря» Луганск); полузащитники - Руслан Бабенко («Днепр» Днепропетровск), Виталий Буяльский («Говерла», Ужгород), Андрей Цуриков, Владислав Калитвинцев (все - «Динамо» Киев), Александр Нойок («Металлист» Харьков), Сергей Болбат («Металлург» Донецк), Александр Караваев (ФК «Севастополь»), Руслан Малиновский («Заря» Луганск), Редван Мемешев («Волынь» Луцк), Вячеслав Чурко («Ильичевец» Мариуполь); нападающие - Филипп Будковский («Заря» Луганск), Андрей Тотовицкий, Владислав Кулач (оба - «Ильичевец» Мариуполь), Дмитрий Юсов («Металлург» Запорожье).

По графику подопечных Сергея Ковальца ждут три игры - сначала два выезда в Хорватию и Лихтенштейн, которые пройдут 28-го мая и 4-го июня, а 8-го июня состоится домашняя игра против команды Латвии.

На данный момент украинская команда в Группе 5 делит 3-4 места в турнирной таблице со сборной Латвии. Однако, в случае победы во всех играх, украинцы догонят по количеству очков лидера группы - команду Хорватии.

Именно гостевым матчем с хорватами в Загребе сегодня украинцы начинают серию игр. Этот матч будет для команды самым сложным. На старте отборочного турнира, в сентябре прошлого года, сборная Хорватии выиграла в Львове со счетом 2:0. Поэтому, на своем поле соперника устроит даже ничья.

Согласно регламенту соревнований выход в следующую стадию отбора - плей-офф - гарантируют себе только победители отборочных групп. Поэтому сборной Украины крайне важно победить именно в сегодняшнем матче в Загребе.