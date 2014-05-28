Большой хоккей и геополитика

В Донецке в ночь на вторник, 27 мая, неизвестные разграбили и подожгли Арену «Дружба» - ледовый дворец, на площадке которого свои матчи проводит сильнейший хоккейный клуб Украины «Донбасс».

Зданию нанесен значительный ущерб. Несмотря на отсутствие заявлений со стороны представителей так называемой Донецкой народной республики (ДНР), нет никаких сомнений, что мародерством на главной, на сегодняшний день, хоккейной арене Украины, занимались именно боевики этой организации.

Пока в Донецке все было спокойно, или относительно спокойно, Арена «Дружба» также не вызывала никаких отрицательных эмоций у местных жителей. А несколько дней назад президент хоккейного клуба, народный депутат Украины Борис Колесников весьма нелицеприятно высказался о представителях ДНР. После чего, видимо, попал в немилость к ее руководству. Расплата последовала в ночь на вторник. Как следует из официального клубного сообщения: «вооруженные люди ворвались в Арену «Дружба», связали охрану, вынесли оргтехнику, плазменные экраны, средства связи, сейф, который находился в фан-магазине, угнали служебный автомобиль, и совершили поджог спортсооружения».

Сгорела пусть и не вся, но значительная часть донецкой арены. И сегодня это сооружение, судя по фото с места события, гораздо больше походит на пепелище, нежели на современный многофункциональный спортивный комплекс, на котором еще недавно проходили соревнования по хоккею, баскетболу, традиционный легкоатлетический турнир «Звезды шеста», основанный легендарным украинским прыгуном, а ныне – президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой...

Ушло ли все это в прошлое? Сгорели ли вместе с частью арены надежды украинского хоккея, начавшие было возрождаться после того, как в стране появился клуб-участник КХЛ?

В первый день после пожара страсти (если не сказать прямо – истерику) нагнетали именно россияне – официальные представители КХЛ. Усилия сторонников отделения Донбасса и всего Юго-Востока от Украины и «вечной» дружбы региона с Россией, показательно испортивших собственность своего оппонента, нашли прямой отклик в Москве. Где кое-кому, видимо, захотелось ускоренными темпами похоронить украинский хоккей.

Континентальная хоккейная лига – достаточно серьезный проект, способный поглотить всю Европу, чему отчаянно сопротивляются национальные федерации европейских стран, стремящиеся сохранить каждая свой национальный самобытный чемпионат. Конечно, вполне разумными выглядят доводы, мол, в Северной Америке в НХЛ вполне мирно уживаются друг с другом клубы Канады и США. Но, видимо, нахрапистость создателей КХЛ вполне резонно пугает чехов, словаков, финнов, шведов... Хотя, кое-где и там создаются клубы, участвующие в КХЛ. Создаются «с боями», ибо все понимают, что «шальные деньги» способны делать чудеса даже с самыми устойчивыми, в моральном плане, игроками.

Так вот, заявление управляющего директора КХЛ Дмитрия Курбатова российскому информагентству ИТАР-ТАСС чем-то напомнило содержание программы «Вести с Дмитрием Киселевым» последних месяцев. Разумеется, с поправкой на хоккейную специфику. «Ситуация вокруг донецкого «Донбасса» обсуждалась в лиге не раз, она достаточно сложная, - подчеркнул Курбатов. – Этот клуб является членом КХЛ, и оснований рассматривать его в каком-то другом качестве у нас нет. «Донбасс» своевременно прислал нам финансовые гарантии на следующий сезон и был достаточно активен на рынке игроков, продлевал контракты. Но при этом все понимали, что, в связи с нестабильной политической обстановкой в этом регионе, планирование там уже в сентябре матчей – очень рискованное дело. Вероятность того, что к осени в Донецке все стабилизируется и там могут проводиться хоккейные игры, присутствует. Но многое говорит и за то, что в сентябре там в хоккей играть будет нельзя».

Что касается пожара, то по этому поводу один из руководителей КХЛ отметил: «Лига в самое ближайшее время обязательно получит всю подробную информацию о случившемся: почему это произошло, насколько пострадала арена и возможные сроки ее восстановления. Пожар в самом дворце только усугубляет всю негативную ситуацию и создает дополнительные проблемы. Сейчас, я думаю, уже говорить о том, что в случае стабилизации политической ситуации в регионе клуб будет играть свои матчи в Донецке, нельзя. Мне сообщили, что там пожар серьезный произошел».

Удивительно быстрая реакция от КХЛ. Даже как-то сомнения берут, что лига не работает в слаженной связке с ДНР. Как в 80-е работали в одном звене Быков с Хомутовым, а в 2014-м – Овечкин с Плотниковым.

Позже на это заявление отреагировал Колесников: «Инженеры, архитекторы и строители закончат осмотр повреждений на Арене «Дружба». У клуба есть все силы и возможности для того, чтобы в течение девяноста дней, работая круглосуточно, восстановить арену. А юные хоккеисты и фигуристы смогут приступить к занятиям 1 сентября. В техническом плане арена будет полностью восстановлена к началу чемпионата КХЛ».

В свою очередь, главный тренер команды, российский специалист Андрей Назаров отметил, что команда, несмотря ни на что, будет готовиться к сезону в КХЛ. Стоит только дождаться выхода игроков из отпуска.

В итоге, складывается ситуация, в которой только КХЛ сама нагнетает страсти, рассуждая, что якобы под вопросом оказалось участие клуба в новом сезоне КХЛ и проведение чемпионата мира весной 2015 года в Донецке. Похоже, что именно российские хоккейные функционеры раздувают ажиотаж, возможно, стремясь избавиться от клуба или, в лучшем случае, вынудив его переехать на другую арену. При этом, желательно, за пределами Украины. Конкретнее, желательно, в России.

Все это весьма печально для украинского спорта и болельщика. Ведь именно благодаря КХЛ в стране появилась команда топ-уровня, в которой, по меркам Европы, собраны достаточно неплохие игроки. Они являются отличным примером для подражания отечественным исполнителям, играющим как в первой, так и во второй командах клубной системы. Наконец, «Донбасс» объединил в своих рядах многих из ведущих игроков Украины, ранее разбросанных по всему миру. Стал базовой командой сборной, интерес к которой, в последние годы, заметно вырос. Позволил украинским болельщикам надеяться на возвращение главной команды страны в элиту — не Дивизион 1А, а тот самый чемпионат мира, в котором 16 сильнейших команд непосредственно оспаривают титул сильнейшего на планете. И на котором, в этом году, Овечкин с Плотниковым, Малкин с Тихоновым и Ко принесли России очередное золото – словно искупление за провал в Сочи.

Вылет «Донбасса» из КХЛ эти усилия перечеркнет напрочь. Во-первых, команда распадется, ведь играть в чемпионате Украины будут разве что хоккеисты дублирующего состава. Во-вторых, опять окажутся туманными перспективы сборной. Разъехавшиеся по свету лидеры команды будут явно отдавать предпочтение интересам своих новых клубов. В-третьих, будучи хозяином чемпионата мира — 2015, наша команда рискует повторить судьбу сборной Южной Кореи. Напомним, что в Кояне месяц назад хозяева турнира проиграли все пять матчей, заняв последнее место в итоговой таблице и выбыв в третий по значимости Дивизион. Украинцы на этом турнире, кстати, заняли лишь четвертое место, несмотря на весь свой потенциал.

К слову, о чемпионате мира в Дивизионе 1А, том самом, который, буквально, пару дней назад Международная федерация хоккея доверила провести Донецку в 2015-м году: прошел уже целый рабочий день, а грозных нареканий, предупреждений, угроз санкций и т.д. со стороны чиновников мирового хоккея так и не последовало. Возможно, там не до конца поняли всю «глубину» трагедии от пожара в «Дружбе». Возможно, там не настолько проницательны, как в КХЛ. А возможно, чиновники IIHF просто более адекватны...

Кирилл Стадниченко