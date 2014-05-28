Ахметов исключает участие "Шахтера" в Премьер-лиге без гарантий безопасности - помощник Луческу

Об этом он заявил в интервью итальянской Brescia Oggi, сообщает "Террикон".

"Возвращение из отпуска намечено на 17 июня. Но это все в теории, под сомнением. Президент клуба Ринат Ахметов, лучший украинец, которого я когда-либо встречал, ясно сказал, что без условий для постоянного и безопасного чемпионата играть не будем" - отметил Никколини.

Ранее, сам Ахметов не затрагивал вопрос возможного неучастия команды в Премьер-лиге. Более того, он также предложил Луческу подписать новый 3-летний контракт, хотя у румынского специалиста есть действующее соглашение, рассчитанное до июня 2015 года.