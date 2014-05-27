Боксер Усик завершил спарринги перед боем с аргентинцем Кренсом

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Выполнили практически все, что запланировали. Первые 10 дней я был в Буковеле. После подготовки в Австрии перед боем с Нсафоа мы с командой решили в этот раз потренироваться в наших горах. Родная земля придает больше сил. Вторая часть подготовки проходит в Киеве. В прошлую пятницу был последний спарринг. Сейчас тренируюсь один раз в день, набираюсь сил", - отметил Усик.

В свою очередь, тренер украинского боксера Джеймс Али Башир отметил: "Мы провели хороший тренировочный сбор, Александр в отличной форме. Александр Усик - это будущее крузервейта. Мы готовы боксировать с любым соперником - будет это Кренс, Хук, или Эрнандес, - не имеет значение. Касательно нынешнего соперника - он неплохой боксер, но Усик - лучший боксер. Мы уважаем всех наших оппонентов и понимаем, что каждый бой - это шаг на пути к титулу Чемпиона мира. Это опыт, который нам необходим сейчас".

Как сообщал УНИАН, олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик проведет своей четвертый поединок на профиринге 31 мая в Одессе.