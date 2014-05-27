Украинка Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч Открытого чемпионата Франции, после того как ее соперница - хорватка Петра Мартич, в конце первого сета отказалась от продолжения борьбы.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Мартич, значительно уступающая Свитолиной в рейтинге Женсокй теннисной ассоциации (WTA) отказалась от продолжения борьбы при счете 5:0 в пользу украинки.
Теннисистки провели на корте лишь 24 минуты. За это время Элина сделала три брейка и отыграла единственный брейк-пойнт хорватки. Свитолина активно выиграла 8 розыгрышей и допустила одну двойную и шесть невынужденных ошибок. В пассиве Мартич три двойные и 12 невынужденных ошибок.
Таким образом, во второй круг соревнований вышли два из шести представителей Украины. Ранее победы в матче первого круга в мужском одиночном разряде добился Александр Долгополов.
Еще три представителя Украины - Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Надежда Киченок выбыли из борьбы уже на старте соревнований.
Параллельно с матчем Свитолина - Мартич проходила игра мужского турнира Сергей Стаховский (Украина) - Денис Истомин (Узбекистан), в которой украинец уступил со счетом 3:6, 4:6, 6:2, 3:6.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.