Украинка Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мартич, значительно уступающая Свитолиной в рейтинге Женсокй теннисной ассоциации (WTA) отказалась от продолжения борьбы при счете 5:0 в пользу украинки.

Теннисистки провели на корте лишь 24 минуты. За это время Элина сделала три брейка и отыграла единственный брейк-пойнт хорватки. Свитолина активно выиграла 8 розыгрышей и допустила одну двойную и шесть невынужденных ошибок. В пассиве Мартич три двойные и 12 невынужденных ошибок.

Таким образом, во второй круг соревнований вышли два из шести представителей Украины. Ранее победы в матче первого круга в мужском одиночном разряде добился Александр Долгополов.

Еще три представителя Украины - Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Надежда Киченок выбыли из борьбы уже на старте соревнований.

Параллельно с матчем Свитолина - Мартич проходила игра мужского турнира Сергей Стаховский (Украина) - Денис Истомин (Узбекистан), в которой украинец уступил со счетом 3:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.