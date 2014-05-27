Украинские рапиристы заняли 9-е место на этапе Кубка мира

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

В командных соревнованиях украинцы в 1/8 финала уступили Великобритании (30:45). Но, в турнире за 9-16 места последовательно выиграли у Гватемалы (45:18), Гонконга (45:43) и Австрии (45:44).

В личном первенстве, все четверо наших соотечественников успешно пройдя предварительный тур соревнований одновременно выбыли из борьбы в 1/32 финала. Павел Сирачинский уступил канадцу Клоду Лефорту (12:15), Клод Юнес не справился с итальянцем Жоржио Авола (6:15), а Андрей Погребняк с еще одним итальянцем Андреа Балдини (9:15), а Владимир Колтыго проиграл египтянину Алааэльдину Абоэлькассему (10:15).

Золотую награду и звание чемпиона личных соревнований завоевал россиянин Дмитрий Ригин, который в полуфинале выиграл у своего соотечественника Алексея Черемисинова (15:9), а в финале одержал победу над японским спортсменом Юки Ота (15:5). Кроме Черемсинова на третью ступеньку пьедестала почета поднялся француз Энсо Лефорт, проигравший полуфинальную схватку Ота (11:15).

Несмотря на удачное выступление в личном турнире, в командных соревнованиях России не удалось завоевать золото. В финальной встрече со сборной Франции россияне уступили со счетом 38:45.