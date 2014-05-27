Украинка Киченок проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался всего 59 минут. За Это время Киченок не смогла реализовать ни одного из четырех брейк-пойнтов, а Эракович сделала четыре брейка. Украинка дважды ошиблась на подаче и ни разу не подал навылет, на счету ее соперницы шесть эйсов при одной двойной ошибке. За счет активных действий Киченок выиграла 13 розыгрышей и допустила 25 невынужденных ошибок против 21/11, соответственно, у новозеландки.

Таким образом, из борьбы на турнире в Париже выбыли уже три представителя Украины в одиночном разряде. Ранее в первом же круге проиграли Марина Заневская и Юлия Бейгельзимер.

В свою очередь, Александр Долгополов свой матч первого круга выиграл. Сергей Стаховский и Элина Свитолина свои стартовые матчи проведут позже во вторник.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.