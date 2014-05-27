Пожар на арене "Донбасса" ухудшит шансы клуба на участие в новом сезоне КХЛ
Пожар, случившийся во вторник утром на донецкой арене "Дружба", на которой проводит домашние матчи клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Донбасс", еще больше снижает шансы этой команды на продолжение выступления в чемпионате КХЛ в следующем сезоне.
Об этом заявил управляющий директор КХЛ Дмитрий Курбатов, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Лига в самое ближайшее время обязательно получит всю подробную информацию о случившемся: почему это произошло, насколько пострадала арена и возможные сроки ее восстановления. Пожар в самом дворце только усугубляет всю негативную ситуацию и создает дополнительные проблемы. Сейчас, я думаю, уже говорить о том, что в случае стабилизации политической ситуации в регионе клуб будет играть свои матчи в Донецке, нельзя. Мне сообщили, что там пожар серьезный произошел", - заявил Курбатов.
Как заявил один из руководителей КХЛ, ситуация вокруг донецкого "Донбасса" обсуждалась в лиге не раз. "Она достаточно сложная, - подчеркнул Курбатов. - Этот клуб является членом КХЛ, и оснований рассматривать его в каком-то другом качестве у нас нет. "Донбасс" своевременно прислал нам финансовые гарантии на следующий сезон и был достаточно активен на рынке игроков, продлевал контракты. Но при этом все понимали, что в связи с нестабильной политической обстановкой в этом регионе планирование там уже в сентябре матчей - очень рискованное дело. Вероятность того, что к осени в Донецке все стабилизируется и там могут проводиться хоккейные игры, присутствует. Но многое говорит и за то, что в сентябре там в хоккей играть будет нельзя".
Также Курбатов отметил: "Мы уже разговаривали с менеджерами клуба, просили их каким-то образом определиться. Гарантий политической стабильности они, конечно, не дадут, но понимание того, где "Донбасс" будет проводить свои домашние матчи в следующем сезоне, у КХЛ должно присутствовать. Сейчас у "Донбасса" большие проблемы с местом проведения домашних матчей, но клуб пока остается членом лиги. Пожар в самом дворце, повторюсь, только усугубляет ситуацию".
Ранее Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что до начала июня лига должна определиться с участниками чемпионата следующего сезона.
"Донбасс" в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2013/14 занял четвертое место в Западной конференции, а в плей-офф выбыл из борьбы в 1/4 финала, уступив по сумме матчей будущему финалисту Кубка Гагарина пражскому "Леву" - 2:4.
Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник "Арена Дружба" , на которой проводит домашние матчи ХК "Донбасс" была разграблена неизвестными, а затем подожжена. Зданию нанесен значительный ущерб. Позже, президент ХК "Донбасс" Борис Колесников выступил с обращением, в котором заверил, что к началу нового сезона КХЛ арена будет полностью восстановлена.