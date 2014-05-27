Пожар на арене "Донбасса" ухудшит шансы клуба на участие в новом сезоне КХЛ

Об этом заявил управляющий директор КХЛ Дмитрий Курбатов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Лига в самое ближайшее время обязательно получит всю подробную информацию о случившемся: почему это произошло, насколько пострадала арена и возможные сроки ее восстановления. Пожар в самом дворце только усугубляет всю негативную ситуацию и создает дополнительные проблемы. Сейчас, я думаю, уже говорить о том, что в случае стабилизации политической ситуации в регионе клуб будет играть свои матчи в Донецке, нельзя. Мне сообщили, что там пожар серьезный произошел", - заявил Курбатов.

Как заявил один из руководителей КХЛ, ситуация вокруг донецкого "Донбасса" обсуждалась в лиге не раз. "Она достаточно сложная, - подчеркнул Курбатов. - Этот клуб является членом КХЛ, и оснований рассматривать его в каком-то другом качестве у нас нет. "Донбасс" своевременно прислал нам финансовые гарантии на следующий сезон и был достаточно активен на рынке игроков, продлевал контракты. Но при этом все понимали, что в связи с нестабильной политической обстановкой в этом регионе планирование там уже в сентябре матчей - очень рискованное дело. Вероятность того, что к осени в Донецке все стабилизируется и там могут проводиться хоккейные игры, присутствует. Но многое говорит и за то, что в сентябре там в хоккей играть будет нельзя".

Также Курбатов отметил: "Мы уже разговаривали с менеджерами клуба, просили их каким-то образом определиться. Гарантий политической стабильности они, конечно, не дадут, но понимание того, где "Донбасс" будет проводить свои домашние матчи в следующем сезоне, у КХЛ должно присутствовать. Сейчас у "Донбасса" большие проблемы с местом проведения домашних матчей, но клуб пока остается членом лиги. Пожар в самом дворце, повторюсь, только усугубляет ситуацию".

Ранее Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что до начала июня лига должна определиться с участниками чемпионата следующего сезона.

"Донбасс" в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2013/14 занял четвертое место в Западной конференции, а в плей-офф выбыл из борьбы в 1/4 финала, уступив по сумме матчей будущему финалисту Кубка Гагарина пражскому "Леву" - 2:4.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник "Арена Дружба" , на которой проводит домашние матчи ХК "Донбасс" была разграблена неизвестными, а затем подожжена. Зданию нанесен значительный ущерб. Позже, президент ХК "Донбасс" Борис Колесников выступил с обращением, в котором заверил, что к началу нового сезона КХЛ арена будет полностью восстановлена.