Стадион "Шахтера" закроют для посетителей

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Обращаем внимание болельщиков, что с 27 мая приостанавливают свою работу отдел «Музей и туры», Fan Café, а также Fan Shop и фитнес-центр Fresh, расположенные на «Донбасс Арене», - говорится в сообщении.

О возобновлении работы стадиона будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник в Донецке было совершено нападение на "Арену Дружба", на которой свои матчи проводит единственный представитель Украины в Континентальной хоккейной лиге - "Донбасс". Арена была разграблена а затем подожжена. Зданию нанесен значительный ущерб.