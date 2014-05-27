Стадион "Шахтера" закроют для посетителей
13:34, 27 мая 2014Спорт
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Клубный стадион донецкого "Шахтера" - "Донбасс-Арена" - будет временно закрыт для посетителей.
Донбасс-Арена временно закрыта для посещения / shakhtar.com
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
"Обращаем внимание болельщиков, что с 27 мая приостанавливают свою работу отдел «Музей и туры», Fan Café, а также Fan Shop и фитнес-центр Fresh, расположенные на «Донбасс Арене», - говорится в сообщении.
О возобновлении работы стадиона будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник в Донецке было совершено нападение на "Арену Дружба", на которой свои матчи проводит единственный представитель Украины в Континентальной хоккейной лиге - "Донбасс". Арена была разграблена а затем подожжена. Зданию нанесен значительный ущерб.
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