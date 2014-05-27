Два футболиста украинской Премьер-лиги лишились шансов на поездку на Чемпионат мира

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Хорватии.

Таким образом, в предварительном составе осталось четыре представителя украинского чемпионата – Срна и Эдуардо из донецкого «Шахтера», а также Вида и Вукоевич из «Динамо».

На данный момент состав сборной Хорватии выглядит так: вратари - Стипе Плетикоса («Ростов», Россия), Даниэль Субашич («Монако», Франция), Оливер Зеленика («Локомотив", Россия); защитники - Дарио Срна («Шахтер», Украина), Ведран Чорлука («Локомотив», Россия), Деян Ловрен («Саутгемптон», Англия), Гордон Шильденфельд, Даниэл Праньич (оба – «Панатинаикос», Греция), Домагой Вида («Динамо» Киев, Украина), Шиме Врсалько («Дженоа», Италия), Игор Бубнич («Удинезе», Италия); полузащитники - Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Севилья», Испания), Огнен Вукоевич («Динамо» Киев, Украина), Иван Перишич («Вольфсбург», Германия), Матео Ковачич («Интер», Италия), Милан Бадель, («Гамбург», Германия), Марсело Брозович («Динамо» Загреб), Иван Мочинич («Риека»), Марио Пашалич («Хайдук»), Саммир («Хетафе», Испания); нападающие - Марио Манджукич («Бавария», Германия), Ивица Олич («Вольфсбург»), Эдуарду да Силва («Шахтер», Украина), Никица Елавич («Халл Сити», Англия), Анте Ребич («Фиорентина», Италия), Дюже Чоп («Динамо» Загреб).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.