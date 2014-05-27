За поджог арены «Дружба» Колесников сравнил боевиков ДНР с "бандой сомалийских пиратов"

Об этом сообщает прес-служба ХК "Донбасс".

"Как я и говорил неделю тому назад, деятели ДНР - это настоящая банда сомалийских пиратов, которым нет места в будущем Донбасса. У меня нет сомнений, что всей этой преступной структуре придет конец и осталось совсем немного для того, чтобы жителям Донбасса стало понятно что и кто стоит за их мыльными лозунгами", - отметил Колесников.

Также он заверил болельщиков в том, что арена продолжит свое функционирование, а команда будет продолжать играть в "Дружбе".

"Сегодня в 18.00 инженеры, архитекторы и строители закончат осмотр повреждений на Арене "Дружба". У клуба есть все силы и возможности для того, чтобы в течение девяноста дней, работая круглосуточно, восстановить арену. А юные хоккеисты и фигуристы смогут приступить к занятиям 1 сентября. В техническом плане арена будет полностью восстановлена к началу чемпионата КХЛ", - отметил президент клуба.

Также Колесников от имени игроков и тренеров поблагодарил руководителей и тренеров практически всех клубов КХЛ и ВХЛ, поддержавших сегодня ХК "Донбасс".

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник Арена "Дружба" подверглась нападению неизвестных, которые разграбили фан-шоп ХК "Донбасс", другие помещения арены, а также подожгли здание. Рано утром пожар был ликвидирован. Зданию нанесен значительный ущерб.