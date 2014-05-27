Сергей Бубка получил новую должность в МОК

Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.

Согласно решению президента МОК Томаса Баха сформированы рабочие группы, которые помогут подготовить рекомендации и новое видение.

Каждая группа будет состоять из ключевых заинтересованных сторон олимпийского движения, в том числе членов МОК, спортсменов и представителей международных федераций и национальных олимпийских комитетов.

В рамках открытого и всестороннего процесса эксперты предложат новые идеи и инициативы, внесут предложения, которые впоследствии будут рассмотрены на Олимпийском саммите, презентованы Исполкому МОК и утверждены на внеочередной Сессии МОК в Монако.

Обсуждение будет сосредоточено на пяти темах: уникальность Олимпийских игр, спортсмены в самом центре олимпийского движения, олимпизм в действия, роль Международного Олимпийского Комитета, а также структура и организация МОК.

«Жизнь не стоит на месте, поэтому всегда важно двигаться вперед и совершенствоваться. Уверен, что рабочие группы разработают новые интересные идеи и предложения. Очень приятно, что буду иметь возможность сделать свой вклад в дальнейшее развитие мирового спорта и олимпизма, поделившись собственным видением и опытом», - отметил Сергей Бубка.

Внеочередная Сессия МОК в Монако состоится 8-9 декабря 2014 года.