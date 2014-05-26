Мирон Маркевич возглавил днепропетровский ФК «Днепр»

Об этом сообщает пресс-служба днепропетровского клуба.

«Контракт, рассчитанный на три года, с ним будет подписан в ближайшие дни. Помогать Мирону Богдановичу будут Александр Иванов, Вячеслав Хруслов, тренер вратарей Валерий Городов и специалист по физподготовке Павел Сиренко», - отмечается в сообщении.

С назначением тренера определились и планы «Днепра» на межсезонье. Команда соберется 17 июня и после медобследования 20 июня отправится на сбор на Западную Украину. Второй этап подготовки пройдет с 5 по 19 июля в Австрии.

Мирон Маркевич, прежде всего, известен по своей работе в харьковском «Металлисте». Вместе с этой командой тренер становился серебряным призером чемпионата Украины 2012/13, а также бронзовым призером чемпионата Украины 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12.

В 2010 году возглавлял национальную сборную Украины.