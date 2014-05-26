Украинец Никишин выиграл этап Кубка мира по фехтованию в Аргентине

Об этом УНИАН сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

За весь турнир только одному сопернику – американскому спортсмену Джимми Муди – удалось оказать достойное сопротивление Богдану. С Муди Никишин встретился в 1/8 финала и победил американца с разницей всего в одни укол, 8:7.

Однако, далее особых трудностей у нашего спортсмена не возникало. В четвертьфинале Никишин обыграл корейца Жа Хо Сон (15:10), в полуфинале одержал победу над венесуэльцем Сильвио Фернандесом (14:9) и в финале завоевал золото в борьбе с французом Гаути Грумьерой (15:11).

В восьмерку сильнейших данного турнира так же удалось пройти Максиму Хворосту, который сложил оружие в четвертьфинале, уступив Йоргу Фидлеру из Германии (9:15).

За более чем десятилетнюю историю турнира это не первый случай, когда украинец поднимается на наивысшую ступеньку пьедестала почета. В 2010 году золотую награду «Jockey Club Argentino» выиграл Дмитрий Карюченко, а Максим Хворост и Анатолий Герей завоевали бронзовые награды.

В командных соревнованиях, которые состоялись на следующий день после индивидуального турнира, сборная украинских шпажистов в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала шестое место.

В 1/8 финала украинцы победили сборную Израиля (37:22), в четвертьфинале уступили России (23:25), далее выиграли у Швейцарии (45:39) и в схватке за пятое место уступили Корее (42:45).

Как сообщал УНИАН, Ольга Харлан в минувшие выходные также праздновала успех на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).