Ющенко летит на матч Украина-Италия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО решил посетить матч Национальной сборной по футболу против сборной Италии, который состоится сегодня в Гамбурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Во время такого определяющего матча Президент должен быть со своей командой, от имени миллионов болельщиков сказать нашим ребятам, что они уже сделали огромную работу», - сказала В.ГЕРАЩЕНКО.

Она также сообщила, что В.ЮЩЕНКО возьмет с собой в Германию двух 12-летних ребят из школы олимпийского резерва. «Президент убежден, что эти ребята являются потенциальными игроками Национальной сборной по футболу», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Национальная сборная Украины по футболу пригласила Президента Украины на матч с Италией. В письме главе государства, которое подписали президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, главный тренер сборной Олег БЛОХИН и капитан команды Андрей ШЕВЧЕНКО, в частности, говорится, что личное присутствие Президента Украины на стадионе во время этого принципиального матча придаст футболистам «воодушевления и укрепит веру в собственные силы».