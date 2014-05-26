Марина Заневская проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису

14:53, 26 мая 2014
Спорт
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В Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Марина Заневская проиграла Тимее Бачинской из Швейцарии.

Марина Заневская выбыла из борьбы уже в первом круге турнира в Париже / sport-xl.org

Украинка сумела оказать достойное сопротивление сопернице только в концовке второй партии, сообщает официальный сайт турнира.

Первую партию Заневская проиграла с разгромным счетом 1:6, после чего также разгромно проигрывала во втором сете - 1:5. Тем не менее, в концовке матча Заневская сумела выиграть три гейма подряд и сократить разрыв в очках до минимума. Но, сделать еще один брейк на подаче Бачинской ей не адулось - 1:6, 4:6.

Отметим, что до этого Заневская выиграла три матча квалификационного турнира, пробившись в основную сетку соревнований.

Ранее борьбу в турнире в первом же круге прекратила еще одна украинка Юлия Бейгельзимер. В свою очередь, Александр Долгополов сумел выиграть в стартовом матче мужского одиночного разряда и продолжает турнирную борьбу.

Таким образом, из 6 представителей Украины, на данный момент, в турнирной сетке остаются четверо.

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