Марина Заневская проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису

Украинка сумела оказать достойное сопротивление сопернице только в концовке второй партии, сообщает официальный сайт турнира.

Первую партию Заневская проиграла с разгромным счетом 1:6, после чего также разгромно проигрывала во втором сете - 1:5. Тем не менее, в концовке матча Заневская сумела выиграть три гейма подряд и сократить разрыв в очках до минимума. Но, сделать еще один брейк на подаче Бачинской ей не адулось - 1:6, 4:6.

Отметим, что до этого Заневская выиграла три матча квалификационного турнира, пробившись в основную сетку соревнований.

Ранее борьбу в турнире в первом же круге прекратила еще одна украинка Юлия Бейгельзимер. В свою очередь, Александр Долгополов сумел выиграть в стартовом матче мужского одиночного разряда и продолжает турнирную борьбу.

Таким образом, из 6 представителей Украины, на данный момент, в турнирной сетке остаются четверо.