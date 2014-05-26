Ужгородские "Карпаты" выиграли чемпионат Украины по гандболу среди женских команд

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В матче сверхпринципиальных соперниц команда из Ужгорода победила со счетом 22:20, третий раз подряд сохранив за собой титул чемпиона Украины.

Лучшими игроками матча по решенияю тренеров и капитанов команд стали - Ирина Стельмах из «Галичанки» и Дарья Кот из «Карпат».

Таким образом, «Галичанка» стала серебряным призером первенства, а бронзовые награды Суперлиги завоевала херсонская «Днепрянка».

Как сообщал УНИАН, ранее чемпионом Украины среди мужских команд Суперлиги стал запорожский "Мотор".