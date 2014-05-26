Ужгородские "Карпаты" выиграли чемпионат Украины по гандболу среди женских команд
14:19, 26 мая 2014Спорт
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В игровом зале спортивной базы «Карпаты-Арена» в Ужгороде состоялся решающий матч чемпионата Украины по гандболу среди женских команд Суперлиги сезона-2013/14, в котором местные «Карпаты» обыграли «Галичанку» (Львов).
noc--ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В матче сверхпринципиальных соперниц команда из Ужгорода победила со счетом 22:20, третий раз подряд сохранив за собой титул чемпиона Украины.
Лучшими игроками матча по решенияю тренеров и капитанов команд стали - Ирина Стельмах из «Галичанки» и Дарья Кот из «Карпат».
Таким образом, «Галичанка» стала серебряным призером первенства, а бронзовые награды Суперлиги завоевала херсонская «Днепрянка».
Как сообщал УНИАН, ранее чемпионом Украины среди мужских команд Суперлиги стал запорожский "Мотор".
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