Ужгородские "Карпаты" выиграли чемпионат Украины по гандболу среди женских команд

14:19, 26 мая 2014
Спорт
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В игровом зале спортивной базы «Карпаты-Арена» в Ужгороде состоялся решающий матч чемпионата Украины по гандболу среди женских команд Суперлиги сезона-2013/14, в котором местные «Карпаты» обыграли «Галичанку» (Львов).

noc--ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В матче сверхпринципиальных соперниц команда из Ужгорода победила со счетом 22:20, третий раз подряд сохранив за собой титул чемпиона Украины.

Лучшими игроками матча по решенияю тренеров и капитанов команд стали - Ирина Стельмах из «Галичанки» и Дарья Кот из «Карпат».

Таким образом, «Галичанка» стала серебряным призером первенства, а бронзовые награды Суперлиги завоевала херсонская «Днепрянка».

Как сообщал УНИАН, ранее чемпионом Украины среди мужских команд Суперлиги стал запорожский "Мотор".

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