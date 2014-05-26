Сборная Украины в эстафетном беге выиграла финал Б на Чемпионате мира

13:49, 26 мая 2014
Спорт
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Мужская эстафетная команда 4х100 метров в составе Эмиля Ибрагимова, Сергея Смелика, Игоря Бодрова и Виталия Коржа выиграла финал Б на первом в истории чемпионате мира по эстафетному бегу и повторила национальный рекорд Украины - 38,53 секунды.

Сборная Ямайки выиграла мужские эстафеты 4х100 и 4х200 метров / iaaf.org

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

В первом круге украинцы попали в сильнейший забег. Фавориты - сборные США и Багамских островов - допустили ошибки, но до выхода в основной финал нашим ребятам все же не хватило несколько десятых секунды. Зато в финале Б они не просто победили, а еще и повторили национальный рекорд. До этого за 38,53 с украинские мужские эстафетные команды преодолевали дистанцию 4х100 метров дважды - на Кубке Европы-1996 в Мадриде и на чемпионате Европы-2002 в Мюнхене.

Основной финал в эстафетном бег 4х100 метров выиграла сборная Ямайки (37,77 с). А лучшей командой по итогам всего чемпионата стала сборная США.

Чемпионат мира по эстафетному бегу состоялся 24-25 мая в Нассау (Багамские острова).

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