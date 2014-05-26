Украинка Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Пекине

Об этом УНИАН сообщали в Национальной федерации фехтования Украины.

На пути к высшей ступени пьедестала почета Харлан, которая в 2008-м году в Пекине стала олимпийской чемпионкой, победила поочередно Эйлин Гренч (Панама), Монику Аксамит (США), Дагмару Возняк (США) и Джийон Ким (Южная Корея). А в финальной дуэли украинка взяла верх над китаянкой Шень Чэнь.

Бронзу разделили Джийон Ким и Шарлотта Лембах из Франции.

Этап Кубка мира проходил в Пекине 23-25 мая.