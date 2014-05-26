Украинка Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Пекине
13:14, 26 мая 2014Спорт
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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию, который завершился в Пекине.
Ольга Харлан вновь выиграла в Пекине / nffu.org.ua
Об этом УНИАН сообщали в Национальной федерации фехтования Украины.
На пути к высшей ступени пьедестала почета Харлан, которая в 2008-м году в Пекине стала олимпийской чемпионкой, победила поочередно Эйлин Гренч (Панама), Монику Аксамит (США), Дагмару Возняк (США) и Джийон Ким (Южная Корея). А в финальной дуэли украинка взяла верх над китаянкой Шень Чэнь.
Бронзу разделили Джийон Ким и Шарлотта Лембах из Франции.
Этап Кубка мира проходил в Пекине 23-25 мая.
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