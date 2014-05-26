Конкурент Львова отказался от борьбы за право проведения Олимпиады-2022

Мэр исторической столицы Польши Яцек Майхровский заявил сегодня, что Краков снимает свою кандидатуру с борьбы за право организации Игр, сообщает ИТАР-ТАСС.

“Сегодня мы начинаем переговоры с Международным олимпийским комитетом о процедуре выхода из этого проекта”, – сказал мэр.

В голосовании, объединенном с выборами в Европейский парламент, в воскресенье приняли участие 35,96 процентов населения города. 69,72 процентов из проголосовавших выступили против организации на территории Кракова зимних Игр.

“Краков завершает свои старания по организации зимних Олимпийских игр в 2022 году из-за низкого уровня поддержки местными жителями этой идеи, – отметил Майхровский. – Мне жаль, что итоги референдума перечеркивают шансы Кракова и Малопольского воеводства на реализацию этого важного для развития всего региона проекта”.

Таким образом, в списке Международного олимпийского комитета (МОК) осталось четыре кандидата на проведение соревнований – Пекин (Китай), Осло (Норвегия), Алма-Ата (Казахстан) и Львов (Украина).

Как сообщал УНИАН, выборы столицы Олимпиады-2022 пройдут на сессии МОК в малазийском Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.