Тренер итальянцев Марчелло Липпи делает прогноз на игру с Украиной

Несколько итальянских футбольных клубов заинтересовались украинским нападающим Андреем ВОРОНИНЫМ и хотели бы его приобрести. Об этом заявил накануне мачта сборных Украина-Италия ¼ финала Чемпионата мира тренер итальянской команды Марчелло ЛИППИ в интервью газете «Коммерсант-Украина», опубликованном сегодня.

Так, по его словам, сборная Украины – «отличная команда. Она в четвертьфинале, а это говорит о ее силе». «В составе кроме Андрея ШЕВЧЕНКО есть много очень интересных футболистов. Например, Андрей ВОРОНИН. Знаю, что несколько итальянских клубов сейчас прорабатывают варианты с покупкой этого футболиста», добавил тренер итальянской сборной.

Кроме того, в ответ на замечание журналиста о том, что А.ВОРОНИН не сможет играть в сегодняшнем матче, тренер рассказал о кадровых проблемах своей сборной: «Накануне четвертьфинала мы лишились двух центральных защитников – Алессандро НЕСТА травмирован, а его сменщик Марко МАТЕРАЦЦИ дисквалифицирован за удаление в игре с Австралией. Таким образом, я вынужден в пару к Фабио КАННАВАРО в центре обороны ставить Андреа БАРЦАЛЬИ, который сыграл лишь один матч отборочного цикла. Кроме того, повреждение получил нападающий Винченцо ЯКИНТА».

Относительно того, в какой форме находится нападающий Франческо ТОТТИ, тренер итальянцев отметил: «У Франческо такая же проблема, как в сборной Украины у Андрея ШЕВЧЕНКО. Он долго не играл из-за травмы. Но сейчас он много работает и уже пребывает в тонусе. Пенальти, который он реализовал на последней минуте игры с австралийцами, придал ему уверенности».

Также М.ЛИППИ высоко оценил потенциал украинской сборной: «Перед чемпионатом мира мои помощники, отвечающие за сбор информации о возможных соперниках, предупредили, что на этом чемпионате есть две команды, которые преподнесут сюрприз,– Украина и Гана. В игре со Швейцарией доля везения была на стороне Украины, но у этой команды есть твердость характера, психологическая уравновешенность и отличная физическая подготовка. В каждом матче чемпионата Украина играла по-разному. С испанцами был откровенный провал, затем – большой успех с Саудовской Аравией. Игра с Тунисом мне не очень понравилось, но там надо было побеждать, что украинцы и сделали, а со швейцарцами команда заметно прибавила. Причем не уходила в глухую оборону и, считаю, победила заслуженно».

В то же время, М.ЛИППИ уверяет, что сегодняшняя игра будет не похожа на товарищеский матч двух команд в начале июня перед ЧМ: «Это был обычный товарищеский матч, в котором обе команды действовали предельно осторожно. В какой-то момент игра стала жесткой, футболисты рисковали, шли встык. Я попросил своих ребят поубавить пыл. То же самое сделал и Олег БЛОХИН. Нам не нужны были травмы перед чемпионатом мира. Но, поверьте, в пятницу в Гамбурге будет совсем другая игра».

Относительно предварительных планов М.ЛИППИ вывести свою команду на пик формы к середине чемпионата мира тренер сказал, что ему это удалось «отчасти». «Каждый раз травмы или дисквалификации ломают мои планы. Теперь игрокам нужно проявлять характер и волю к победе, что в этой ситуации играет первостепенную роль. И могу с уверенностью сказать: одним из самых ценных качеств этой команды является то, что все двадцать игроков, выходивших на поле, доказали, что им можно доверять. Они спокойно заменяют друг друга, и качество игры от этого не теряется», отметил М.ЛИППИ.