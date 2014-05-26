Украинские триатлонисты завоевали пять из шести наград на этапе Кубка Европы
12:26, 26 мая 2014Спорт
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На первом домашнем в истории украинского спорта этапе Кубка Европы по триатлону - в Днепропетровске, украинские спортсмены завоевали пять из шести наград соревнований.
Юлия Елистратова выиграла этап Кубка Европы в Дніппропетровську / noc-ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Юлия Елистратова стала победительницей женских соревнований в спринтерской гонке. Еще одна наша соотечественница Александра Степаненко завоевала на этой дистанции «бронзу».
В соревнованиях среди мужчин все три места на пьедестале почета заняли украинцы. Лучший результат показал Егор Мартыненко, на второй строчке расположился Сергей Кохан, а замкнул тройку лидеров Даниил Сапунов.
Этап Кубка Европы по триатлону в дисциплине "спринт" состоялся в Днепропетровске 24-25 мая.
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