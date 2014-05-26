Украинские триатлонисты завоевали пять из шести наград на этапе Кубка Европы

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Юлия Елистратова стала победительницей женских соревнований в спринтерской гонке. Еще одна наша соотечественница Александра Степаненко завоевала на этой дистанции «бронзу».

В соревнованиях среди мужчин все три места на пьедестале почета заняли украинцы. Лучший результат показал Егор Мартыненко, на второй строчке расположился Сергей Кохан, а замкнул тройку лидеров Даниил Сапунов.

Этап Кубка Европы по триатлону в дисциплине "спринт" состоялся в Днепропетровске 24-25 мая.