Украинские триатлонисты завоевали пять из шести наград на этапе Кубка Европы

12:26, 26 мая 2014
Спорт
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На первом домашнем в истории украинского спорта этапе Кубка Европы по триатлону - в Днепропетровске, украинские спортсмены завоевали пять из шести наград соревнований.

Юлія Єлістратова виграла етап Кубку Європи в Дніппропетровську / noc-ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Юлия Елистратова стала победительницей женских соревнований в спринтерской гонке. Еще одна наша соотечественница Александра Степаненко завоевала на этой дистанции «бронзу».

В соревнованиях среди мужчин все три места на пьедестале почета заняли украинцы. Лучший результат показал Егор Мартыненко, на второй строчке расположился Сергей Кохан, а замкнул тройку лидеров Даниил Сапунов.

Этап Кубка Европы по триатлону в дисциплине "спринт" состоялся в Днепропетровске 24-25 мая.

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