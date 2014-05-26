Олег Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

В целом сборная Украины завоевала 4 награды, сообщает официальный сайт соревнований.

За удачное выступление на брусьях Верняев получил наивысшие баллы - 15.966, чем обеспечил себе золотую медаль. Серебряного призера россиянина Давида Белявского украинец опередил на 0.400 балла.

В опорном прыжке украинцы завоевали две медали. Игорь Радивилов получил «серебро», а тот же Олег Верняев стал третьим. Результат Радивилова - 15.050, в Верняева - 14.916.

В командном зачете мужская сборная Украины стала бронзовым призером. Наши ребята, а именно, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Максим Семянкив, Андрей Сеничкин и Владимир Окачев в сумме набрали 262.087 балла.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Софии (Болгария) с 20 по 25 мая.