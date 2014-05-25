Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею

В Минске (Беларусь) завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России одолела команду Финляндии со счетом 5:2.

Финны сумели на равных сыграть с оппонентом на протяжении первой половины игры, а начиная с середины второго периода россияне постоянно вели в счете.

Россияне гораздо активнее начали матч и на 11-й минуте Сергей Широков открыл счет. К концу периода соперники перехватили инициативу, но россияне отлично защищались и, казалось, что период завершится минимальной победой ркоманды. Но, за 3 секунды до конца периода Ииро Пакаринен кистевым броском попал точно в угол ворот - 1:1.

Второй период активнее начали финны, которые чаще находились в большинстве из-за грубой игры россиян. И на 27-й минуте Олли Палолоа вывел "суоми" вперед. Но, спустя пол-минуты Александр Овечкин вышел один на один с вратарем и кистевым броском сравнял счет - 2:2. А на 36-й минуте Евгений Малкин вывел россиян вперед.

В заключительной 20-минутке россияне уверенно играли в обороне и воспользовалась двумя ошибками соперника в обрроне. На 45-й минуте Данис Зарипов увеличил преимущество россиян до двух голов, а на 56-й минуте гол забил Виктор Тихонов - 5:2.

Кстати, именно Тихонов стал лучшим игроком турнира, набрав по системе "гол+пас" 16 очков.

Таким образом, сборная России в пятый раз в своей истории (без учета достижений команды СССР) выиграла чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею в Минске проходил с 9 по 25 мая.