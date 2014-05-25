Долгополов вышел во второй круг на "Ролан Гаррос"
Лучший украинский теннисист Александр Долгополов выиграл матч первого круга Открытого чемпионата Франции, проходящего на кортах знаменитого парижского стадиона "Ролан Гаррос".
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Благодаря своему высокому рейтину Долгополов на этом турнире посеян организаторами под 20-м номером и в первом круге встречался с игроком, находящимся значительно ниже в рейтинге - испанцем Альбертом Рамосом.
Опасения специалистов вызывало то, что Долгополов тяготеет к игре на быстрых кортах с твердым покрытием, в то время как испанцы традиионно сильны на мягком грунте. Именно на грунтовых кортах и проходят матчи французского чемпионата.
Тем не менее, Долгополов показал свой класс, сумев обыграть соперника в трех партиях. Проблемы у украинца возникли только в первой партии, которая закончилась на тай-брейке. В дальнейшем преимущество украинца было более чем уверенным - 7:6, 6:4, 6:1.
Таким образом, Долгополов стал первым украинцем, который вышел во второй круг соревнований.
Как сообщал УНИАН, ранее в первом круге турнира проиграла Юлия Бейгельзимер.
В турнирной сетке также присутствуют еще четыре представителя Украины.