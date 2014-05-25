Долгополов вышел во второй круг на "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Благодаря своему высокому рейтину Долгополов на этом турнире посеян организаторами под 20-м номером и в первом круге встречался с игроком, находящимся значительно ниже в рейтинге - испанцем Альбертом Рамосом.

Опасения специалистов вызывало то, что Долгополов тяготеет к игре на быстрых кортах с твердым покрытием, в то время как испанцы традиионно сильны на мягком грунте. Именно на грунтовых кортах и проходят матчи французского чемпионата.

Тем не менее, Долгополов показал свой класс, сумев обыграть соперника в трех партиях. Проблемы у украинца возникли только в первой партии, которая закончилась на тай-брейке. В дальнейшем преимущество украинца было более чем уверенным - 7:6, 6:4, 6:1.

Таким образом, Долгополов стал первым украинцем, который вышел во второй круг соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее в первом круге турнира проиграла Юлия Бейгельзимер.

В турнирной сетке также присутствуют еще четыре представителя Украины.