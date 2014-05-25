В Зал хоккейной славы введены шесть человек

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Быков и Хомутов в 80-х годах прошлого столетия играли в одном звене в московском ЦСКА и сборной СССР, где неоднократно выигрывали золотые медали чемпионов СССР, мира и Олимпийских игр. Поэтому, вполне логично, чо их приняли в Зал славы вместе. А третьего партнера по звену - Валерия Каменского, вероятно, в скором времени также примут в почетный список величайших хоккеистов всех времен.

Кроме советских легенд, в Зал славы также ввели двух игроков, повсеместно считающихся в числе лучших хоккеистов в истории НХЛ – канадца Стива Айзермана и шведа Никласа Лидстрема. Оба всю свою карьеру отыграли за «Детройт Ред Уингз», выиграв Кубки Стэнли и великое множество индивидуальных призов НХЛ. Однако, вклад Айзермана и Лидстрёма в международный хоккей тоже огромен.

Айзерман дважды выступал на Олимпиадах и помог сборной Канады выиграть золото в Солт-Лейк-Сити-2002. А завершив карьеру игрока, он дважды руководил золотой олимпийской сборной своей страны в качестве генменеджера – в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Лидстрем ещё до отъезда в НХЛ стал чемпионом мира, а на Играх в 2006-м году его гол в ворота сборной Финляндии стал «золотым» для Тре Крунур.

Особенно трогательной была церемония принятия в Зал величайшего белорусского игрока всех времён – Руслана Салея, погибшего в авиакатастрофе ярославского «Локомотива» в 2011-м. Президент ИИХФ Рене Фазель вспомнил, что в 2002-м году Руслан (в то время – единственный в сборной игрок НХЛ в составе сборной Беларуси) был одним из лучших игроков знаменитого четвертьфинала Игр в Солт-Лєйк-Сити, в котором белорусы совершили суперсенсацию, победив шведов.

В Зал славы также был избран бывший президент «Хокки-Кэнэда» (Федерации хоккея Канады) и член Совета ИИХФ Мёррэй Костелло, внёсший огромный вклад в развитие канадского хоккея, в том числе и женского, одним из главных подвижников которого он в своё время являлся.

Церемония введения в Зал славы мирового хоккея происходит раз в год, в день финального матча мирового первенства.

Вечером 25 мая в матче за звание лучшей команды мира на ЧМ-2014, который проходит в Минске, сойдутся сборные России и Финляндии.