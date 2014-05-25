Нико Росберг выиграл Гран-при "Формулы-1" Монако
17:30, 25 мая 2014Спорт
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Пилот немецкой команды "Мерседес" Нико Росберг выиграл самый престижный этап чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" "Гран-при Монако".
Нико Росберг вышел на первое место в таблице чемпионата / Reuters
Росберг быстрее всех преодолел дистанцию в 78 кругов - 260.52 км.
Вторым финишировал другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо.
Росберг выиграл 2-й этап в сезоне из 6-ти, в то время как на других четырех этапах первенствовал Льюис Хэмилтон. Несмотря на это Росберг вышел на первое место в общем зачете, обойдя Хэмилтона на 4 балла - 122 против 118.
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