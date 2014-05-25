Нико Росберг выиграл Гран-при "Формулы-1" Монако

Росберг быстрее всех преодолел дистанцию в 78 кругов - 260.52 км.

Вторым финишировал другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо.

Росберг выиграл 2-й этап в сезоне из 6-ти, в то время как на других четырех этапах первенствовал Льюис Хэмилтон. Несмотря на это Росберг вышел на первое место в общем зачете, обойдя Хэмилтона на 4 балла - 122 против 118.