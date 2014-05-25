Команда-финалист чемпионата мира по хоккею выйдет на игру без тренера

Об этом сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Федерации хоккея России.

На официальном сайте ФХР и сайте чемпионата мира официальной информации о наказании тренера еще нет.

В субботу в полуфинальном матче чемпионата мира россияне со счетом 3:1 обыграли шведов. В последние секунды матча между Знарком и ассистентом главного тренера сборной Швеции Рикардом Грёнборгом возникла перепалка, в ходе которой Знарок показал оппоненту "жест смерти", проведя большим пальцем по своему горлу. Поступок тренеров рассматривался на заседании директората вечером в субботу, а решение по этому вопросу было принято днем в воскресенье.

Грёнборг также наказан одноматчевой дисквалификацией, он не сможет присутствовать на матче своей команды за бронзовые медали против сборной Чехии.

Финал и матч за бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею состоятся сегодня вечером.