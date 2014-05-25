Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финальном матче турнира другой клуб из столицы Испании - "Атлетико" - со счетом 4:1.

Матч начался в спокойном темпе и пока команды "раскачивались" небольшим преимуществом владел "Атлетико". Именно в это время команда и забила гол. На 36-й минуте ударом головой отличился уругвайский легионер команды Диего Годин. Кстати, в этом моменте ошибся вратарь "Реала" Икер Касильяс, далеко вышедший из ворот - 1:0.

После этого пошла скоростная обоюдоострая игра, в которой преимущество имел уже "Реал". Опасные моменты возникали с регулярной периодичностью до конца игры, а наиболее опасными оказались два удара валлийца Гарета Бейла. Но, оба раза мяч пролетел мимо ворот.

Но, уже в добавленное арбитром время, на 93-й минуте, Серхио Рамос сравнял результат – 1:1.

В дополнительное время команды предпочитали не осторожничать, но многочисленные обоюдные опасные моменты в первом тайме не давали результата. А на 110-й минуте победный гол забил главный неудачник основного времени игры Гарет Бейл.

А в концовке "Реал" в буквальном смысле добил соперника. На 118-й минуте Марсело забил третий гол в ворота "Атлетико", а на 120-й Криштиану Роналду - с пенальти - четвертый.

Кроме того, матч запомнился потасовками с участием игроков и тренеров обеих команд в концовке основного и дополнительного времени. Особенно усердствовал в этом тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Таким образом, мадридский "Реал" в 10-й раз в истории выиграл Кубок европейских чемпионов.