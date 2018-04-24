Ролан Гаррос-2014: надежды украинцев и амбиции фаворитов

Как и любой другой турнир серии «Большого шлема», французский чемпионат имеет свою изюминку. Он далеко не такой знаменитый и популярный среди людей, совершенно не интересующихся теннисом, как Уимблдон. Ведь соревнования в пригороде британской столицы, пожалуй, единственные в мире, о которых знает каждый. Но теннисные специалисты и болельщики особой страстью дышат именно к Парижу. Все дело в покрытии кортов, на которых происходит турнир. На грунте теннисисты проводят лишь четвертую часть сезона, в то время как на других покрытиях – бетоне, траве или синтетическом ковре (в зале) все остальные соревнования. А чтобы играть на грунте, нужно обладать особыми качествами, ведь отскок мяча здесь совсем не такой, как на остальных кортах, и игра идет гораздо медленнее. Тут далеко не самым важным фактором является умение моментально среагировать на удар соперника и принять правильное решение куда бить самому. В итоге, игроки-универсалы, привыкшие к быстрому теннису, в Париже зачастую теряются. А многие великие теннисисты, по нескольку раз выигрывавшие Уимблдон и другие соревнования «Большого шлема» и подолгу занимавшие в рейтинге первое место, зачастую не могли похвастаться хотя бы одной победой в Париже. Это своеобразный турнир-сенсация, всегда таящий в себе множество сюрпризов. Поэтому прогнозировать его исход – дело крайне неблагодарное.

История в три века

Ролан Гаррос является одним из старейших теннисных турниров мира, проводящимся с 1891 года. Причем изначально в турнире могли принимать участие лишь французские теннисисты. В крайнем случае, члены французских теннисных клубов. Тем не менее, первым победителем турнира стал… англичанин, являющийся членом одного из французских клубов. История даже не сохранила его имя, оставив только инициал и фамилию – Х. Бриггс. А вот о первой победительницей соревнований (женский турнир впервые прошел в 1897 году) известно больше – и имя, и фамилия – Франсуаза Массон. Кстати, в первые годы своего существования парижский турнир проходил на кортах с травяным покрытием, расположенных в спортивном комплексе «Стад Де Франс».

Если поначалу турнир был не слишком популярен, то в 1925 году, когда соревнования получили международный статус, все резко изменилось. Французский чемпионат начал пользоваться спросом у публики, к тому же местные теннисисты показывали отличные результаты. Следствием хорошей игры на международной арене стала история с, ни много, ни мало, строительство стадиона в Париже. Дело в том, что в 1927 году сборная Франции – легендарная четверка «мушкетеров» в составе Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста выиграла Кубок Дэвиса, неофициальный командный чемпионат мира, обыграв команду США. И, по регламенту соревнований, на следующий год французы должны были принимать соперника на своей территории. В Париже не было стадионов, соответствующих регламенту соревнований по вместительности, и было принято решение освободить 3 гектара земли для строительства нового стадиона. Арена получила имя военного летчика Ролана Гарроса, который был первым человеком, совершившим беспосадочный перелёт через Средиземное море, и который погиб всего за пять недель до окончания Первой мировой войны. Стадион построили отменный, недаром уже на протяжении почти 90 лет он считается одной из самых крупных и престижных теннисных арен мира.

В последующие годы арена неоднократно перестраивалась и увеличивалась. Добавились многочисленные новые корты, а центральные получили собственные имена. Главная арена, которая была построена еще тогда, в 1928-м году и вмещает 15 тыс. зрителей, носит имя бывшего президента Федерации тенниса Франции Филиппа Шатрие. Второй же по значимости корт, который вмещает 10 тыс. зрителей получил имя легендарной французской теннисистки Сюзанн Ленглен,6 раз выигрывавшей турнир на протяжении семи лет (1920-1926).

Стадион в Париже считается родиной грунтовых кортов. Именно на них зарождаются большие сенсации. Так, например, уже в 2000-е соревнования в Париже в мужском одиночном разряде выиграли аргентинец Гастон Гаудио и испанец Альберт Коста. Высшим достижением Гаудио в карьере было 5-е место в рейтинге АТР, а за карьеру он стал победителем лишь 8 турниров. Не выше 6-го места в рейтинге поднимался и Коста. И таких примеров бесчисленное количество.

Впрочем, в последние годы все значительно изменилось. Появление в АТР-Туре испанского универсала Рафаэля Надаля придало турниру куда большую гармонию. Как и полагается соревнованию с приставкой «супер» его стал выигрывать один из сильнейших игроков мира, попеременно деливший на протяжении многих лет первое-второе места в рейтинге с швейцарцем Роджером Федерером. За последние 9 лет Надаль выиграл 8 турниров, лишь однажды уступив пальму первенства… Федереру.

Говоря о парижском чемпионате в контексте украинских теннисистов в первую очередь необходимо также окунуться в историю. Ведь именно здесь наш теннис добился одного из самых значимых успехов в совей истории. В 1999 году в финале мужского одиночного разряда играл Андрей Медведев. Более того, имел все шансы победить одну из главных звезд мирового тенниса американца Андре Агасси, но, в итоге, получил самое обидное поражение в карьере. Украинец уверенно выиграл первые две партии – 6:1, 6:2. И если бы речь шла об обычном соревновании Тура, где матчи состоят из трех партий, уже бы принимал поздравления с победой. Но, в соревнованиях «Большого шлема» игроки-мужчины проводят пятисетовые матчи. И в этот раз последнее слово осталось за американцем. Он переломил ход борьбы в свою пользу в третьей партии (6:4), а затем «добил» оппонента – 6:3, 6:4. Это был, пожалуй, самый звездный час карьеры Медведева, который хоть и занимал в рейтинге довольно продолжительно время 4-е место, дальше четвертьфинала на других турнирах серии «Большого шлема» не проходил.

Украинский интерес-2014

К сожалению, надеяться на нечто подобное в нынешнем году объективных предпосылок нет. Разве что уповать на сенсацию. Выступление того же Медведева в 1999 году также стало для теннисных специалистов большой неожиданностью. А ведь Медведев многие годы входил в элиту мирового тенниса – Тор-10 сильнейших игроков рейтинга.

Из нынешнего поколения к элите, с очень большой натяжкой, можно причислить только Александра Долгополова. В начале 2012-го года он занимал 13-ю позицию в мировом рейтинге. А сейчас балансирует на грани попадания в 20-ку сильнейших. Впрочем, с грунтовыми кортами у Долгополова особые отношения. Своих самых значимых успехов украинец добился на харде (бетоне) в Австралии, где игра идет в очень быстром темпе. А вот в Париже он еще ни разу не проходил дальше третьего круга. Ряд значимых побед сильнейший украинский теннисист добился уже и в этом году. Но, опять же, победы были достигнуты на кортах с быстрым покрытием. При переходе на грунт, когда началась серия подготовительных турниров к парижскому чемпионату, результаты резко упали. И надеяться на удачу в Париже объективных предпосылок нет.

Второй представитель Украины в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский находится в конце Тор-100 мирового тенниса. Для него уже само прямое попадание в основной турнир, минуя трехкурговой квалификационный турнир, является достижением. Ведь как показывает практика, далеко не всегда даже опытный середнячок, с хорошей перспективной игрой, может пройти сквозь предварительный отбор и попасть в основные соревнования.

В этом году, кстати, в квалификации участвовали два украинца – Сергей Бубка и Илья Марченко. Сын легендарного прыгуна с шестом а ныне президента Национального олимпийского комитета Украины выбыл из борьбы уже в первый день соревнований. Марченко же задержался только потому, что в Париже пошел дождь и он не успел доиграть матч первого круга сразу же. В итоге, пришлось задержаться еще на день.

Далеко не радужные перспективы и у наших теннисисток. Лучшая из них – Элина Свитолина, занимает 38-е место в мировом рейтинге. И в отличии от Долгополова, она даже не была удостоена номера посева от организаторов на турнире. А значит, теоретически, уже в первом круге могла волею жребия встретиться с кем-то из элитных оппоненток. Впрочем, со жребием Свитолиной повезло. Ее соперницей станет 105-я ракетка мира из Хорватии Петра Мартич.

О других украинках, которые даже не входят в Тор-100 мирового рейтинга, говорить в глобальной перспективе даже не приходится. Так, попавшая в основную сетку минуя квалификацию Надежда Киченок занимает в рейтинге 117-е место. Но она начинает турнир матчем с Мариной Эракович из Новой Зеландии, которая в рейтинге находится на 60-й позиции. И шансов у нее изначально мало уже в первом раунде.

Кстати, в отличии от мужчин в женской квалификации стартовало сразу 8 украинок. И две сильнейшие из них – третья и четвертая ракетки Украины – сумели пройти все три раунде квалификации, попав в основные соревнования. Речь идет о Марине Заневской (139-я в мировом рейтинге) и Юлии Бейгельзимер (161). Находящиеся дальше в табели о рангах Леся Цуренко, Анастасия Васильева, Людмила Киченок, Екатерина Козлова, Ольга Савчук и Алена Бондаренко своим шансом попасть в элитную компанию так и не воспользовались.

В целом, говоря о выступлении в женской части соревнований, можно уже констатировать локальный успех. С такими стартовыми позициями в рейтинге добиться столь широкого представительства в основном турнире еще неделю назад казалось абсолютно нереально. Но, получив две путевки в основной турнир по итогам квалификации, украинки как минимум значительно улучшили имидж страны, как теннисной державы. Вот только теннисистов с приставкой «супер» от этого не прибавляется…

Лучшие и те, кто за ними

Ролан Гаррос-2014 вполне предсказуем в мужском одиночном разряде. Испанец Надаль, несмотря на то, что уже много лет находится в элите и пережил не одно падение вниз по рейтинговой таблице, сейчас вновь находится на своем «привычном» первом месте. И если в прошлом году в финале он играл с земляком «выскочкой» Давидом Феррером, то гораздо уместнее смотрятся его классические финалы прошлых лет – против Федерера или звезды последних лет, прочно закрепившегося в мировой элите серба Новака Джоковича. Оба занимают местов след за Фдерером в четверке сильнейших игроков мира. Туда же вклинился и еще один швейцарец Станислас Вавринка, идущий третьим в рейтинге, но его игра на грунтовых кортах, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В общем, сенсаций ожидать не приходится. Да и не хотелось бы. Классический финал в этом случае будет смотреться куда уместнее, чем битва каких-нибудь безвестных авторов мега-сенсаций. Разумеется, если это не будет Долгополов.

Куда сложнее и запутаннее обстоит дело в женском одиночном разряде. За последние 7 лет – начиная с 2007-го года – турнир выиграли семь разных теннисисток. Причем, после того как три раза подряд соревнования выиграла бельгийка Жюстин Энен, его выигрывали итальянка Франческа Скьявоне, россиянка Светлана Кузнецова и китаянка На Ли. Никто из них в своей карьере не был первой ракеткой мира. Впрочем, наряду с ними выигрывали этот турнир и суперзвезды мирового тенниса, те, кому полагается выигрывать крупные соревнования по статусу – сербка Ана Иванович, россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.

Собственно говоря, Серена является действующим победителем турнира и главным его фаворитом в этом году. Ведь Уильямс – первая ракетка мира, которая одинаково удачно играет на разных покрытиях. Кстати, прошлогодний успех Серены был вторым в ее карьере после победы 11-летней давности, когда в 2002-м она одолела в решающем матче свою сестру Винус. Сейчас спортсменка, также пережившая в карьере немало взлетов и падений, переживает «вторую молодость». И третья победа на «Ролан Гаррос» пришлась бы совсем кстати.

Потенциально самой опасной соперницей американки является китаянка Ли. В отличие от Шараповой она занимает свое место на вершине рейтинга – второе – и также является универсалом, демонстрируя одинаково качественную и уверенную игру на всех покрытиях. Шарапова сейчас лишь восьмая в рейтинге, а еще одна потенциально опаснейшая соперница американки Виктория Азаренко из Беларуси пропускает соревнования по причине травмы.

В общем, получается, что и в женском турнире этом году ждать сюрпризов не приходится. Вернее, не хочется. Классический финал, где играют объективно сильнейшие на данный момент, всегда смотрится гораздо интереснее.

…Ролан Гаррос имеет еще одну отличительную черту от других регулярных турниров сезона. В последние годы организаторы завели традицию, согласно которой турнир начинается в воскресенье. Объясняется это тем, что начало соревнования «Большого шлема» это всегда праздник, а праздник должен приходиться на выходной день. Организаторы других соревнований – Уимблдона и прочих, до сих пор строго придерживаются старомодных традиций, согласно которым соревнование идет ровно две недели – с понедельника по воскресенье.

А значит нас ждет настоящий праздник тенниса. Праздник длиною в пятнадцать дней…