Юлия Бейгельзимер вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В решающем матче украинка играла с Джоанн Контой из Великобритании и выиграла достаточно сложный матч. В первых двух сетах шла упорнейшая борьба. Конта выигра первую партию в дополнительном гейме - тай-брейке - 7:6, а во второй партии соперницы уложились в основные 12 геймов - 7:5 в пользу украинки. Видимо, поражение во втором сете сильно подействовало на англичанку, которая в третьей партии не сумела составить конкуренции Бейгельзимер и была разгромлена - 6:0.

Ранее в квалификационных соревнованиях три победы подряд одержала Марина Заневская, которая также будет выступать в основном турнире.

Как сообщал УНИАН, изначально в основную сетку турнира, благодаря высокому рейтингу, попали Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Надежда Киченок.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.