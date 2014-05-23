Марина Заневская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В решающем третьем круге украинка встречалась с венгеркой Тиме Бабос и имела проблемы лишь в первом сете. в целом уверенно выиграв матч - 7:5, 6:2.

В свою очередь, еще четыре украинки - Екатерина Козлова, Ольга Савчук, Леся Цуренко и Анастасия Васильева сегодня проиграли свои матчи второго круга квалификационного турнира.

Васильева играла против Каринны Витофт из Германии и уступила в упорнейшей борьбе в трех партиях - 7:5, 1:6, 4:6. Цуренко проиграла американке Элли Кийк в двух партиях - 4:6, 5:7, Козлова до последнего имела шансы на победу в матче с британкой Хизер Уотсон - 6:4, 2:6, 5:7, а Савчук не сумела ничего противопоставить Оливии Роговской из Австралии - 2:6, 3:6.

Еще одна спортсменка - Юлия Бейгельзимер - вечером проведет свой матч третьего раунда квалификации. В случае успеха она также попадет в основную сетку соревнований.

Как сообщал УНИАН, изначально в основном турнире, благодаря высокому рейтингу, сыграют Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Надежда Киченок.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.