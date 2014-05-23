В этапе Кубка Европы по триатлону в Днепропетровске примут участие 13 национальных сборных

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

На украинском этапе будут соревноваться команды Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Украины, Хорватии и Чехии.

Заявка украинской сборной насчитывает 54 триатлонисты.

Этап соревнований в Днепропетровске станет вторым в дисциплине "спринт" в сезоне 2014 года. На прошлой неделе аналогичные соревнования прошли в Братиславе (Словакия).