В этапе Кубка Европы по триатлону в Днепропетровске примут участие 13 национальных сборных
16:36, 23 мая 2014Спорт
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24-25 мая Днепропетровск впервые будет принимать соревнования этапа Кубка Европы на спринтерской дистанции по триатлону, где примут участие представители 13 национальных сборных.
Днепропетровск впервые примет этап Кубка Европы по триатлону / triathlon.dp.ua
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
На украинском этапе будут соревноваться команды Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Украины, Хорватии и Чехии.
Заявка украинской сборной насчитывает 54 триатлонисты.
Этап соревнований в Днепропетровске станет вторым в дисциплине "спринт" в сезоне 2014 года. На прошлой неделе аналогичные соревнования прошли в Братиславе (Словакия).
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