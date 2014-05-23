Чемпионат мира по хоккею-2015 во втором дивизионе пройдет в Донецке

Об этом сообщает xsport.ua.

Украинскому городу IIHF отдала предпочтение перед заявкой польского Кракова. Донецк получил 14 голосов, Кракову отдали 11. Напомним, что чемпионат мира в этом году проходил в Южной Корее.

"Мы благодарны руководству IIHF за доверие, оказанное Украине и Донецку, который получил право на проведение ЧМ 2015 года в дивизионе 1А. Решение международной федерации свидетельствует о высокой оценке усилий, которые предпринимаются в Донецке для развития хоккея. Уже сейчас Донецк стал хоккейной столицей страны. Уверен, что в момент принятия решения IIHF принимала во внимание успешное проведение на арене Дружба международных турниров самого высокого уровня – чемпионатов мира и финала Континентального Кубка, а также высокие стандарты организации клубом Донбасс матчей Континентальной Хоккейной Лиги двух последних сезонов. Не возникает сомнений, что на таком же высоком уровне мы проведем чемпионат мира весной следующего года", - сказал глава наблюдательного совета ХК Донбасс Константин Колесников.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня IIHF приняла решение о том. что чемпионат мира по хоккею 2018 года в элитном дивизионе пройдет в Дании - в Копенгагене и Хернинге. Турниры на предыдущие годы были расписаны ранее - ЧМ-2015 состоится в Чехии, ЧМ-2016 - в России, а ЧМ-2017 совместно проведут Франиця и Германия.