Украинские теннисисты узнали соперников по первому кругу Открытого чемпионата Франции
В Париже прошла жеребьевка турнирной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису, где в основных соревнованиях стартуют четыре представителя Украины.
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.
Благодаря высокому рейтингу, сразу в основу, минуя квалификационный турнир, попали по два представителя в мужском и женском турнирах - Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Надежда Киченок.
Лучший теннисист Украины Долгополов, посеянный организаторами под 20-м номером, на старте встретится с Альбертом Рамосом из Испании. Стаховский за место во втором круге поспорит с Денисом Истоминым из Узбекистана.
Если Долгополов в своем матче является бесспорным фаворитом, то во второй паре шансы соперников приблизительно равны.
Свитолина в своем стартовом поединке сразится с Петрой Мартич из Хорватии, а Киченок начинает турнир матчем с Мариной Эракович из Новой Зеландии.
Здесь прогнозы такие же как и у мужчин. Явный фаворит Свитолина и приблизительно равные шансы у Киченок и Эракович.
Как сообщал УНИАН, в квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции продолжают борьбу 6 украинских спортсменок в женском одиночном разряде.
Основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.