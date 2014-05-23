Украинские теннисисты узнали соперников по первому кругу Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Благодаря высокому рейтингу, сразу в основу, минуя квалификационный турнир, попали по два представителя в мужском и женском турнирах - Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Надежда Киченок.

Лучший теннисист Украины Долгополов, посеянный организаторами под 20-м номером, на старте встретится с Альбертом Рамосом из Испании. Стаховский за место во втором круге поспорит с Денисом Истоминым из Узбекистана.

Если Долгополов в своем матче является бесспорным фаворитом, то во второй паре шансы соперников приблизительно равны.

Свитолина в своем стартовом поединке сразится с Петрой Мартич из Хорватии, а Киченок начинает турнир матчем с Мариной Эракович из Новой Зеландии.

Здесь прогнозы такие же как и у мужчин. Явный фаворит Свитолина и приблизительно равные шансы у Киченок и Эракович.

Как сообщал УНИАН, в квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции продолжают борьбу 6 украинских спортсменок в женском одиночном разряде.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.