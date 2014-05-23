Шевчук продлил на год контракт с донецким "Шахтером"

Об этом сам игрок сообщил в интервью клубной пресс-службе.

"Если честно, даже ни на какие условия и даты не смотрел. Взял, подписал, и все. Продлил соглашение со своим родным клубом. Главное – клуб принял такое решение. А я, конечно, согласился. Уже столько лет в команде. Приятно!", - признался Шевчук.

Игрок также подвел итог прошедшего чемпионата украинской Премьер-лиги, по результатам которого "Шахтер" выиграл золотые медали: "Наверное, Шахтер в прошлом сезоне не показал свою самую лучшую игру. Но мы будем стремиться к этому в следующем футбольном году. Главное, чтобы скорее в стране все наладилось, чтобы люди, как и раньше, спокойно ходили по своему городу и с улыбками приходили на стадион".

Новое соглашение Вячеслава Шевчука с донецким "Шахтером" рассчитано на один год.