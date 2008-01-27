Шахтер выходит в финал Кубка Первого канала

В Кубке Первого канала донецкий "Шахтер" уверенно обыграл московкий ЦСКА со счетом 3:1 и вышел в финал турнира. Счет в матче открыл Фернандиньо (6), уже через пять минут Игнашевич возобновил равновесие. Далее события развивались еще динамичнее: на 43 минуте Брандао со второй попытки поразил ворота армейцев, а на 67-ой после прострела Срны мяч в свои ворота срезал Березуцкий.

Теперь только изощренная месть московского "Спартака" может помешать двум украинским командам разыграть между собой престижный трофей. Для этого красно-белым нужно проиграть "Црвене Звезде" со счетом 0:4. После ничьей с белградцами судьба "Динамо" полностью в руках "Спартака".