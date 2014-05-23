Украинские лучники получили еще одну лицензию на Юношеские Олимпийские игры

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Антон Комар сумел в финале индивидуальных соревнований одолеть россиянина Жаргала Батоева и завоевать «золото», а также получить лицензию для нашей страны на самый престижный юношеский старт.

Таким образом, в активе наших лучников максимальное количество путевок на II ЮОИ (1 девушка и 1 юноша).

Напомним, что первая лицензия была добыта во время чемпионата мира среди юношей в Китае в 2013-м году.

На данный момент, 38 украинских спортсменов в различных видах спорта уже завоевали лицензии на право участия в Играх.

Как сообщал УНИАН, II ЮОИ состоятся в Нанкине (Китай) с 16 по 28 августа 2014 года.