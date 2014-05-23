Украинские лучники получили еще одну лицензию на Юношеские Олимпийские игры
14:15, 23 мая 2014Спорт
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В Любляне (Словения) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из классического и блочного лука среди кадетов и юниоров, где сборная Украины завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские Игры-2014.
ЮОИ-2014 / nanjing2014.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Антон Комар сумел в финале индивидуальных соревнований одолеть россиянина Жаргала Батоева и завоевать «золото», а также получить лицензию для нашей страны на самый престижный юношеский старт.
Таким образом, в активе наших лучников максимальное количество путевок на II ЮОИ (1 девушка и 1 юноша).
Напомним, что первая лицензия была добыта во время чемпионата мира среди юношей в Китае в 2013-м году.
На данный момент, 38 украинских спортсменов в различных видах спорта уже завоевали лицензии на право участия в Играх.
Как сообщал УНИАН, II ЮОИ состоятся в Нанкине (Китай) с 16 по 28 августа 2014 года.
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