Звезда НБА не сыграет против сборной Украины на чемпионате мира

13:43, 23 мая 2014
Спорт
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Лидер сборной Доминиканской республики по баскетболу и команды НБА "Атланты Хоукс" Эл Хорфорд не сыграет на чемпионате мира в Испании.

Хорфорд не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы / sportsnetwork.com

Об этом сообщает basket.com.ua.

Сборная Доминиканской республики, согласно жеребьевки турнира попала в группу С вместе со сборной Украины.

Центровой "Атланты" проводит процесс реабилитации после разрыва правой грудной мышцы и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря перед стартом следующего сезона в НБА. В нынешнем сезоне Хорфорд провел 29 матчей, в среднем за игру он набирал 18.6 очка и далал 8.4 подбора.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в сентябре в Испании. Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в число участников мирового первенства после того, как на Евробаскете-2013 в Словении попала в 6-ку лучших команд турнира.

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