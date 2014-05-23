Звезда НБА не сыграет против сборной Украины на чемпионате мира

Об этом сообщает basket.com.ua.

Сборная Доминиканской республики, согласно жеребьевки турнира попала в группу С вместе со сборной Украины.

Центровой "Атланты" проводит процесс реабилитации после разрыва правой грудной мышцы и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря перед стартом следующего сезона в НБА. В нынешнем сезоне Хорфорд провел 29 матчей, в среднем за игру он набирал 18.6 очка и далал 8.4 подбора.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в сентябре в Испании. Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в число участников мирового первенства после того, как на Евробаскете-2013 в Словении попала в 6-ку лучших команд турнира.