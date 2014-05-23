Чемпионат мира по хоккею-2018 пройдет в Дании

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации.

За датскую заявку было подано 95 голосов по сравнению с 12 голосами национальных ассоциаций - членов ИИХФ, подаными за столицу Латвии Ригу.

Заявка Дании включала в себя города Копенгаген и Хернинг в то время, как Латвия предложила провести все игры на двух аренах Риги.

Дания впервые получила право на проведение главного турнира IIHF. Ранее на территории страны проходили чемпионаты низших дивизионов, а также финальный групповой турнир олимпийской квалификации в 2013 году. Сборная Дании занимает 13-е место в Мировом рейтинге IIHF - это самый высокий рейтинг из всех стран, кто ещё ни разу не проводил Чемпионат мира.

- Это будет первый чемпионат мира в Дании, и это будет самый значимый спортивный турнир на датской земле. Вы приняли не одно, а два исторических решения, - сказал Хенрик Бах Нильсен, президент Датского хоккейного союза и член Совета IIHF.

В свою очередь, Кировс Липманс поздравил народ Дании с получением права на чемпионат мира и объявил о своей отставке с поста президента Латвийской федерации хоккея. Латвия предлагала провести ЧМ-2018 в "Арене-Рига", которая была основным объектом ЧМ-2006. Предполагалось также строительство второй арены.

Отметим, что следующие три ЧМ уже распределены: в 2015 – в Чехии (Прага и Острава), в 2016 в России (Москва и Санкт-Петербург), а в 2017 ЧМ примут две страны – Франция (Париж) и Германия (Кёльн).

Предложенные даты проведения ЧМ-2018 - с 4 по 20 мая.