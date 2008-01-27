«Красные дьяволы» обыграли Тоттенхэм
18:14, 27 января 2008Спорт
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А пропустили первыми...
1/16 финала Кубка Англии
Криштиану Роналду. Фото АР
МЮ - Тоттенхэм 3:1
Голы: Тевес 38, Роналду 69 (пен.), 88 - Кин 24
Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар, Эвра (Симпсон, 90+2), Браун, О`Ши, Фердинанд, Каррик (Скоулз, 64), Роналду, Гиггз, Харгривз, Тевес (Андерсон, 81), Руни.
Тоттенхэм: Черны, Доусон, Ли (Гантер, 59), Леннон (Боатенг, 72), Дженас, О`Хара, Мальбранк, Хаддлстоун, Таинио (Дефо, 81), Кин, Бербатов.
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