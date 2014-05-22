Шесть украинских теннисисток пробились во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В первом раунде соревнований Козлова играла с француженкой Эстелль Каскино и легко обыграла соперницу. Несмотря на то, что француженка отлично знакома с кортами парижского теннисного клуба "Ролан Гаррос", мастерство украинки позволило ей разгромить оппонентку в двух сетах. Первая партия осталась за Козловой в более-менее упорной борьбе, а во второй соперница и вовсе взяла лишь один гейм - 6:4, 6:1.

Ранее путевки во второй круг соревнований завоевали Анастасия Васильева, Леся Цуренко, Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук. Две из восьми украинок - Екатерина Бондаренко и Людмила Киченок выбыли из борьбы уже на старте соревнований.

Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.