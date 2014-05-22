Шесть украинских теннисисток пробились во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции

17:28, 22 мая 2014
Спорт
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Екатерина Козлова стала шестой украинской теннисисткой, попавшей во второй раунд квалификационных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису.

Шесть украинок выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Франции / rolandgarros.com

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В первом раунде соревнований Козлова играла с француженкой Эстелль Каскино и легко обыграла соперницу. Несмотря на то, что француженка отлично знакома с кортами парижского теннисного клуба "Ролан Гаррос", мастерство украинки позволило ей разгромить оппонентку в двух сетах. Первая партия осталась за Козловой в более-менее упорной борьбе, а во второй соперница и вовсе взяла лишь один гейм - 6:4, 6:1.

Ранее путевки во второй круг соревнований завоевали Анастасия Васильева, Леся Цуренко, Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук. Две из восьми украинок - Екатерина Бондаренко и Людмила Киченок выбыли из борьбы уже на старте соревнований.

Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.

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