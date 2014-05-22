Шесть украинских теннисисток пробились во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции
Екатерина Козлова стала шестой украинской теннисисткой, попавшей во второй раунд квалификационных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В первом раунде соревнований Козлова играла с француженкой Эстелль Каскино и легко обыграла соперницу. Несмотря на то, что француженка отлично знакома с кортами парижского теннисного клуба "Ролан Гаррос", мастерство украинки позволило ей разгромить оппонентку в двух сетах. Первая партия осталась за Козловой в более-менее упорной борьбе, а во второй соперница и вовсе взяла лишь один гейм - 6:4, 6:1.
Ранее путевки во второй круг соревнований завоевали Анастасия Васильева, Леся Цуренко, Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук. Две из восьми украинок - Екатерина Бондаренко и Людмила Киченок выбыли из борьбы уже на старте соревнований.
Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.