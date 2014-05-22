Экс-тренер донецкого "Металлурга" возглавил российский "Анжи"

Об этом сообщает пресс-служба "Анжи".

Ташуев на протяжении долгого времени работал главным тренером во многих российских клубах, а в последнее время являлся наставником донецкого «Металлурга».

Генеральный директор ФК «Анжи» Магомед Исаев так прокомментировал назначение нового наставника: «Считаем, что Сергей Ташуев высококвалифицированный специалист, способный решать самые высокие спортивные задачи. И хочется пожелать ему в этом дальнейших успехов в нашем клубе».

Донецкий "Металлург" по итогам сезона 2013/14 в украинской Премьер-лиге занял 6-е место, набрав в турнирной таблице 43 очка.