Две украинки вышли во второй круг квалификации теннисного Открытого чемпионата Франции
Украинки Анастасия Васильева и Леся Цуренко выиграли матчи первого круга квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Первой на корт парижского теннисного клуба "Ролан Гаррос" сегодня вышла Васильева, которая встречалась с Кристиной Плисковой из Чехии. Соперница стоит значительно выше украинки в рейтинге, и в квалификационном турнире получила от организаторов 12-й номер посева, в то время как украинка не была сеянной. Тем не менее, украинка одержала уверенную победу в двух сетах - 7:5, 6:3.
В свою очередь, также несеянная Леся Цуренко играла против опытной и именитой Софии Арвидсон из Швеции, посеянной под 24-м номером. Свой класс шведка показала лишь в первом сете, после чего инициативу преехватила украинка - 2:6, 6:0, 6:4.
Свой матч первого круга провела и Людмила Киченок, который стал для спортсменки, одновременно, и последним на турнире. Игру против Аранты Рус из Нидерландов украинка проиграла в упорной борьбе со счетом 2:6, 6:4, 2:6.
Таким образом, из семи украинок, уже стартовавших на турнире в Париже, пятеро продолжают борьбу. Ранее во второй круг соревнований вышли Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук. Восьмая участница от Украины - Екатерина Козлова - свой матч первого круга квалификации проведет позже.
Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.