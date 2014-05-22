Две украинки вышли во второй круг квалификации теннисного Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первой на корт парижского теннисного клуба "Ролан Гаррос" сегодня вышла Васильева, которая встречалась с Кристиной Плисковой из Чехии. Соперница стоит значительно выше украинки в рейтинге, и в квалификационном турнире получила от организаторов 12-й номер посева, в то время как украинка не была сеянной. Тем не менее, украинка одержала уверенную победу в двух сетах - 7:5, 6:3.

В свою очередь, также несеянная Леся Цуренко играла против опытной и именитой Софии Арвидсон из Швеции, посеянной под 24-м номером. Свой класс шведка показала лишь в первом сете, после чего инициативу преехватила украинка - 2:6, 6:0, 6:4.

Свой матч первого круга провела и Людмила Киченок, который стал для спортсменки, одновременно, и последним на турнире. Игру против Аранты Рус из Нидерландов украинка проиграла в упорной борьбе со счетом 2:6, 6:4, 2:6.

Таким образом, из семи украинок, уже стартовавших на турнире в Париже, пятеро продолжают борьбу. Ранее во второй круг соревнований вышли Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук. Восьмая участница от Украины - Екатерина Козлова - свой матч первого круга квалификации проведет позже.

Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.