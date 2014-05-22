Хуанде Рамос оставил пост главного тренера "Днепра"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр"

"По окончанию сезона 2013/14 ему было сделано предложение о новом соглашении, и после некоторого раздумья специалист ответил отказом, мотивируя решение нежеланием своей семьи находиться в Украине на протяжении длительного времени", говорится в сообщении пресс-службы.

Футбольный клуб "Днепр" благодарит Хуанде Рамоса за плодотворное сотрудничество и желает ему удачи в дальнейшей карьере: "под его руководством наша команда показывала красивый яркий футбол, радуя болельщиков; большим достижением стало завоевание серебряных медалей чемпионата Украины и получение возможности сыграть в квалификации Лиги чемпионов", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в сезоне 2013/14 "Днепр" занял второе место в чемпионате украинской Премьер-лиги, завоевав кроме серебряных медалей путевку в квалификационный раунд лиги чемпионов УЕФА.