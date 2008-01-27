Суркису нравится всё, что делает Сёмин

Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис в беседе с корреспондентом Sports.ruподелился своим мнением о работе Юрия Сёмина и объяснил, что именно изменил российский специалист.

"Он работает на перспективу. Мне нравится, что делает российский тренер. Пока идет знакомство с футболистами. Не забывайте, что он занимается с командой только 16 дней. Все идет по плану", сказал Суркис.

О новшествах: "Я увидел, что у нас пара опорных защитников играет центральных защитников. И я заметил огромное желание со стороны футболистов, дисциплину на поле".

На вопрос о том, станет ли поводом для отставки тренера непопадание «Динамо» в Лигу чемпионов, президент клуба ответил:

"Ничего, будем играть в Кубке УЕФА. Мы работаем на перспективу".