Боксер Усик не делает прогнозов на свой бой с "Русским"

В частности, Усик заявил: "Я очень жду этого поединка. Никогда не делаю прогнозов. Я выхожу в ринг и делаю свою работу, прислушиваюсь к тому, что мне говорят мои тренеры. Я не так давно перешел в профессиональный бокс. На данный момент я получаю удовольствие от того, что делаю. И делаю шаги к своей цели. Как только у меня будет возможность провести титульный бой, я сделаю все возможное, чтобы завоевать титул".

Для Александра Усика это четвертый поединок на профессиональном ринге. В сентябре 2013 года Александр Усик принял решение перейти в профессионалы. После длительных переговоров с мировыми промоутерскими организациями Александр подписал контракт с компанией братьев Кличко «К2 Promotions». В дебютном поединке на профиринге в ноябре 2013 года украинский тяжеловес нокаутировал Фелипе Ромеро в пятом раунде. Следующего соперника, Эпифанио Мендозу, Усик также победил досрочно. Последний раз Александр выходил в ринг в конце апреля в андеркарде боя Владимир Кличко - Алекс Леапаи. Тогда украинец одержал убедительную победу над Беном Нсафоа в третьем раунде. В рамках подготовки к следующему бою Александр провел тренировочные сборы в Буковеле и продолжает готовиться в Киеве.

Также в этот вечер Александр Спирко проведет поединок за титул WBO International в младшем среднем весе против венгра Дьюлы Вайды.

"Рад, что снова боксирую в Одессе. Последний поединок был в прошлом году, тем не менее все это время я готовился, тренировался. Подготовка прошла успешно, к бою готов. Я посмотрел несколько поединков соперника. Мы разработали тактику, думаю, проблем не будет. Я уверен в своей победе.", - сказал Спирко.

Спирко живет и тренируется в Киеве под руководством Александра Лихтера. Боксирует в стойке правши. Провел 16 поединков на профиринге, 16 побед, 8 из которых нокаутами. В активе боксера титулы Чемпиона Европы WBO, Чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBC среди молодежи, Чемпиона мира по версии UBA. Последний бой провел в марте 2013 года. Александр одержал победу единогласным решением судей над Ласло Фазекасом. 31 мая Александру предстоит завоевать еще один престижный титул - WBO International.