Экс-тренер сборной Украины по волейболу возглавит российский клуб

Предшественник Филиппова в "Факеле", итальянец Фердинандо де Джорджи, покинул Россию после завершения срока своего двухлетнего контракта, сообщает российское издание Спорт-Экспресс.

В минувшем сезоне Филиппов работал в российской Суперлиге в качестве главного тренера харьковского "Локомотива". В феврале, после известных политических событий, украинский клуб принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате России. В марте Европейская конфедерация волейбола отменила проведение в Харькове одного из туров отборочного раунда мужского Чемпионата Европы-2015, а в апреле Филиппов ушел в отставку с поста главного тренера мужской сборной Украины.

Помимо харьковского Локомотива и украинской сборной Филиппов работал с клубом АЕЛ (Лимассол), выиграв за семь лет все возможные трофеи в клубном волейболе Украины и Кипра.

В минувшем сезоне "Факел" финишировал восьмым в регулярном чемпионате страны, после чего на четвертьфинальной стадии плей-офф уступил будущему вице-чемпиону Локомотиву из Новосибирска.